RADIOGOLD – Oggi si celebra San’t Angelo da Gerusalemme, conosciuto anche come Angelo di Sicilia. Appartenente all’ordine dei carmelitani, entra nel convento all’età di 25 anni, insieme al fratello, dopo la morte dei genitori. Siamo agli albori del cristianesimo, e l’Ordine della Beata Vergina del Monte Carmelo, proprio in questi anni, scelse una nuova regola, che venne composta da Alberto di Gerusalemme intorno al 1214: la vita dell’ordine si trasforma da contemplativa a mendicante.

Nel giro di poco tempo Angelo venne nominato sacerdote, e nel 1218 venne incaricato di recarsi a Roma, per far approvare la nuova regola a Papa Onorio III. Dopo una breve permanenza nella città eterna, venne inviato in Sicilia per combattere l’eresia catara. Qui, inoltre, visitò e predicò in diverse città, tra cui Palermo, Cefalà Diana, Agrigento e Sant’Angelo Muxaro. Da qua, poi, si diresse a Licata, dove rimase ucciso da un signorotto locale di nome Berengario. Nel 1656 le reliquie vennero traslate nella nuova chiesa a lui dedicata, ad Agrigento.

Nella giornata del 5 maggio 2021, si festeggiano anche i santi Irene, Angelo, Tosca, Massimo, Leo, Martino, Caterina e Lucio.