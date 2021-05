In Provincia di Alessandria 94 Rsa su 97 sono Covid-free: la situazione

PIEMONTE – Sono oltre 700 le Rsa presenti in Piemonte. Una strutturazione capillare che tocca tutta la regione e dedicata alle persone anziane non autosufficienti o che sono rimaste sole per svariati motivi. Ma le case di riposo, da poco più di un anno a questa parte, sono state anche le più colpite dal Covid-19. Sia sul piano economico – la crisi ha colpito anche loro – che delle vitte umane. I focolai esplosi nella prima e in parte seconda ondata hanno fatto strage degli anziani piemontesi.

Da quei tragici momenti la situazione è completamente cambiata. “Oggi possiamo dire che le Rsa sono tra i luoghi più sicuri d’Italia“, ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. “Come Regione siamo intervenuti per tutelare la salute dei nostri anziani con misure mirate per fronteggiare la strage che il Covid-19 in un primo momento ha fatto“, ha aggiunto. Basti pensare che sino a oggi sono stati eseguiti 1,1 milioni di test rapidi per monitorare l’avanzamento del virus nelle case di riposo. A cui si aggiungono un tracciamento ogni 15 giorni con tamponi rapidi su ospiti e sanitari.

Delle 748 Rsa che si trovano in Piemonte, sono 683 che fanno rilevazioni costante. Di queste 650 sono Covid-free. In provincia di Alessandria delle 97 strutture presenti ce ne sono 94 che non hanno problemi con il Covid-19. “Questo si deve alla grande attenzione sul tracciamento dei casi ma anche alla decisione di vaccinare sanitari e ospiti delle case di riposo. Sui 33 mila anziani presenti nelle Rsa piemontesi, 32 mila hanno ricevuto la prima dose (97%) mentre a 27.500 è stata inoculata la seconda dose (83%). Restano esclusi coloro che non possono essere vaccinati perché troppo deboli o perché le famiglie non hanno dato il consenso“, ha aggiunto ancora l’assessore Luigi Icardi.

Per aiutare in maniera economica le Rsa sono stati predisposti 41 milioni di euro di fondi. “Questo per venire incontro alle difficoltà che, proprio a causa di questa terribile malattia, hanno colpito proprio le casse delle strutture che fanno un grande servizio per i nostri anziani“, ha sottolineato Icardi. Sulle parole del Difensore civico – leggi: Anziani legati a sedie e carrozzine in 9 Rsa su 10 in Piemonte: lo studio choc del Difensore Civico – l’assessore regionale alla Sanità “ha parlato di una situazione non reale di quanto accade nelle strutture piemontesi. Non ci sono criticità di questo tipo e nel caso in cui si siano verificate in passato delle situazioni non a norma di legge si è intervenuti duramente“.