Vaccini, Figliuolo: “Da lunedì via alle preadesioni degli over 40”

ITALIA – Importante novità sul fronte della campagna vaccinale contro il covid. Come ha riportato Ansa, infatti, il Commissario per l’Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha infatti inviato a tutte le Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni anche per i nati fino al 1981, gli over 40, già dal prossimo 17 maggio.

Si tratta di una accelerazione rispetto a quello che aveva comunicato la Regione Piemonte solo qualche giorno fa in merito alla partenza delle preadesioni degli over 40: dal 25 maggio per chi ha tra i 45 e i 49 anni e dal 1^ giugno per chi ha tra i 40 e i 44 anni.