Da oggi via alle preadesioni per il vaccino anti-Covid per chi ha 45-49 anni

PIEMONTE – Da oggi, lunedì 17 maggio 2021, sul sito ilPiemontetivaccina.it sarà possibile esprimere la preadesione alla vaccinazione contro il Covid-19 per chi ha tra i 45 e i 49 anni. Gli aventi diritto, quindi, sono tutti coloro che sono nati dal 1976 (incluso) in poi. Prosegue quindi spedita la campagna vaccinale anche in Piemonte. Da alcuni giorni, infatti, la nostra regione ha superato le 2 milioni di dosi inoculate, tra prime e seconde.

Domenica la macchina delle vaccinazioni piemontesi ha fatto registrare 29.083 persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Tra queste 13.150 hanno ricevuto già la seconda dose, mentre 15.933 la seconda. Tra i vaccinati di ieri, in particolare, ci sono state 7.197 persone estremamente vulnerabili, 7.181 i sessantenni, 3.172 i settantenni e 1.159 gli over 80. Insomma numeri importanti e sempre in crescita per una regione che, come ricordavamo, proprio da oggi farà partire le preadesioni per coloro che sono nati a partire dal 1976. Per capire come funziona il portale per le vaccinazioni in Piemonte vi invitiamo a leggere la guida: Ecco come funziona il sito ilpiemontetivaccina.it per prenotare la vaccinazione anti-Covid.