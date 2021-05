I nuovi casi Covid sono in picchiata: cosa dice il report Gimbe

ROMA – In Italia i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 “sono in picchiata“. Ma soprattutto si registra “nelle ultime sei settimana una riduzione dei ricoveri (-61%) e dell’occupazione delle terapie intensive (-55%)“. È quanto emerge dall’ultimo report della Fondazione Gimbe sul monitoraggio della situazione epidemiologica che ha colpito l’Italia nella settimana tra il 12 e il 18 maggio.

IL CALO DEI CONTAGI IN TUTTA ITALIA

Rispetto alla settimana precedente, si legge nel report, si registra “una diminuzione di nuovi casi (43.795 contro 63.409) e decessi (1.215 contro 1.544). In calo anche i casi attualmente positivi (315.308 contro 363.859), le persone in isolamento domiciliare (302.080 contro 346.866), i ricoveri con sintomi (11.539 contro 14.937) e le terapie intensive (1.689 contro 2.056)“. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, spiega inoltre che “continua la riduzione dei nuovi casi settimanali che dimostra come gli effetti ottenuti grazie a sei settimane di restrizioni stiano lasciando gradualmente il posto ai primi risultati della campagna vaccinale“.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI IN PIEMONTE

Il numero uno della Gimbe sottolinea inoltre che “si rileva tuttavia una riduzione dei tamponi (-15% di persone testate rispetto alla settimana precedente), segno di un allentamento dell’attività di testing“. Tutte le Regioni confermano un trend in riduzione: “Ancor più netta la riduzione della pressione ospedaliera che riflette l’effetto dei vaccini sulle categorie più a rischio“. Tutte le Regioni rimangono sotto le soglie di allerta sia per l’area medica che per le terapie intensive, con una media nazionale al 19% per entrambe. In Piemonte, ad esempio, i ricoveri sono drasticamente calati. In particolare l’occupazione delle terapie intensive è di poco superiore alle 133 unità, mentre quello degli altri reparti di degenza sta calando e presto sarà sotto le mille unità (1075). Anche il numero giornaliero dei contagi da settimane non supera i mille casi.