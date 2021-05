Da lunedì tutta Italia in zona gialla: il Piemonte possibile bianco da metà giugno

ROMA – Da lunedì 24 maggio tutta Italia sarà in zona gialla. Dati incoraggianti nell’ultimo report che mostra un indice Rt nazionale in discesa e attestato al 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. In discesa anche l’incidenza il cui valore è fermo a 66 casi su 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. Numeri che dimostrano come l’Italia stia lascandosi la terza ondata del Covid-19 ormai alle spalle. Tanto che la prossima settimana nessuna Regione o Provincia autonoma sarà in una fascia diversa da quella gialla.

Tutte le Regioni e Province autonome sono classificate a rischio basso e tutte hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Soltanto la Provincia autonoma di Bolzano riporta una allerta di resilienza. Nessuna Regione o Provincia autonoma riporta molteplici allerte, sempre secondo il Monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia. “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità“, ha scritto su Fb il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Le prime regioni ad entrare in fascia bianca dal primo giugno saranno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Il 7 giugno, poi toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria e dal 14 giugno anche Lombardia, Lazio e Umbria potrebbero entrare in fascia bianca se nel monitoraggio del 28 maggio avranno un’incidenza di 50 casi per centomila. Anche per il Piemonte, come abbiamo spiegato ieri, potrebbe lasciare il colore giallo in favore del bianco a partire da metà giugno.