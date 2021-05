Mostra Carrà 140: venerdì l’inaugurazione con un concerto online. Sabato l’apertura al pubblico

ALESSANDRIA – Sabato 29 maggio dalle 9 sarà ufficialmente aperta al pubblico la mostra Carrà 140. Opere della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e da collezioni private alessandrine. La rassegna, allestita nella Quadreria del Broletto di Palatium Vetus, sede della Fondazione, in piazza della Libertà 28, chiuderà i battenti il 3 ottobre prossimo. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata, visite guidate. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e realizzata dalla società partecipata Palazzo del Governatore srl, in occasione del 140° anniversario della nascita di Carlo Carrà (Quargnento 1881 – Milano 1966), indiscusso protagonista delle avanguardie del Novecento.

Attraverso 44 opere, tra oli, disegni e acqueforti, provenienti direttamente dalla collezione d’arte della Fondazione e in parte dai collezionisti alessandrini, il percorso artistico di Carlo Carrà è testimoniato in ogni sua fase dall’approccio al divisionismo, all’esperienza futurista, dalla parentesi metafisica alla tradizione figurativa, ai paesaggi dipinti in molti luoghi della penisola.

La mostra e il catalogo sono curati dai critici d’arte: Fulvio Cervini, docente di Storia dell’arte medievale presso l’Università di Firenze; Maria Luisa Caffarelli e Rino Tacchella, che hanno lavorato al catalogo generale delle opere della Fondazione.

“A distanza di otto anni dalla preziosa esposizione dedicata agli Argenti di Marengo, che segnò il recupero di Palatium Vetus, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria” – afferma il presidente Luciano Mariano “torna a organizzare nella Quadreria del Broletto una mostra d’arte, dedicata al grande artista alessandrino, Carlo Carrà con l’obiettivo di dare valore e conoscenza ai protagonisti dello scenario culturale del territorio in cui la Fondazione opera, in linea con gli obiettivi da sempre perseguiti anche nel costruire la collezione d’arte che è parte fondamentale della sua stessa identità. La rassegna rappresenta il primo capitolo di un ampio progetto che vede la Fondazione rendere via via sempre più fruibili al pubblico le opere della sua collezione, composta in prevalenza dai lavori di artisti in vario modo legati al territorio, come lo stesso Carrà, e lungo una strada che si dipana dal XV al XXI secolo. La rassegna si apre in un momento molto particolare per la vita di tutti noi che vogliamo poter guardare al futuro convinti che la cultura possa svolgere, come e più di quanto sia avvenuto in passato, un ruolo determinante nella riappropriazione di una quotidianità ricca e serena”.

L’INAUGURAZIONE

La rassegna sarà inaugurata venerdì 28 maggio alle ore 17.30 con un concerto dal titolo ”Dialogo tra l’arte pittorica di Carrà e l’arte dei suoni” che avrà quali interpreti il soprano Tomoko Okabe nata in Giappone e residente a Tortona, il tenore pavese Pier Francesco Bollani, accompagnati al pianoforte dal Maestro Umberto Battegazzore. In considerazione delle indispensabili restrizioni legate ai rischi del contagio, l’evento sarà disponibile per tutti gli interessati in diretta streaming sul sito della Fondazione www.fondazionecralessandria.it e sulla pagina Facebook @Fondazione CRAL.

IL PERCORSO ESPOSITIVO

L’esposizione è allestita al piano terreno di Palatium Vetus, in uno spazio dedicato, destinato in futuro a ospitare altre mostre a tema. Si snoda attraverso un percorso circolare che valorizza in modo fluido il susseguirsi delle fasi del percorso espressivo dell’artista, con particolare attenzione ai paesaggi che sono caratteristici di tutta la sua storia di pittore e in particolare dell’ultimo periodo. L’opera icona della mostra è il collage Lacerba e bottiglia, 1914 che compare sulla copertina del catalogo, dipinta al ritorno da Parigi dopo aver conosciuto e filtrato il cubismo di Picasso e Braque.

Tra gli altri, in mostra il Grande fregio con putti danzanti, risalente al primo decennio del ‘900, Punta della dogana del 1948, il primo dipinto acquistato dalla Fondazione nel 2004; una serie di incisioni, mai esposte, in cui tornano i temi più cari all’artista e, provenienti in parte da collezionisti privati alessandrini, numerosi paesaggi, dipinti in Versilia, a Venezia, a Firenze e in Umbria tra cui Campagna di Versilia risalente al 1965, un anno prima della sua morte.

LA MOSTRA PERMANENTE

A fare da corollario alla rassegna, è prevista un’altra esposizione, destinata a sviluppare interessanti confronti con il lavoro di Carrà. Si tratta di un compendio dei molti capolavori della collezione d’arte della Fondazione, che vanno dall’Ottocento alla fine del secolo scorso.

Appartengono ad artisti quali Giovan Battista Comolli, Giovanni Migliara, Angelo Morbelli, Pellizza da Volpedo, Francesco Cino Bozzetti, Luigi Onetti, Angelo Barabino, Pietro Morando. Sculture di Leonardo Bistolfi si alterneranno ai dipinti. Sarà possibile ammirare anche alcuni dipinti della Fondazione ascrivibili all’astrattismo, di artisti italiani (Corpora, Afro) e stranieri (Le Corbusier) esposte al pubblico per la prima volta.

Si tratta di una “mostra che avvolge la mostra” con ingressi e percorsi rigorosamente separati, ospitata anch’essa nella sala del Broletto che, con i suoi archi medievali, è testimone delle origini di Alessandria. Il percorso espositivo è stato studiato nei minimi particolari, lasciando un adeguato spazio di fruizione a ciascuna delle opere, al fine di consentire ai visitatori di apprezzarle in pieno, mantenendo le richieste distanze di sicurezza. Per maggiori informazioni e approfondimenti alle pagine Facebook @Collezioni di Palatium Vetus e @Fondazione CRAL che saranno costantemente aggiornate.

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per prenotare occorre chiamare il 347/809.51.72 o scrivere a [email protected]