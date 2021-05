Covid: arriva l’hub Valentino per la prenotazione diretta. Fino a 2023 esenzione ticket per chi ha avuto il covid

PIEMONTE – Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha aggiornato questa mattina sulla situazione piano vaccinale piemontese. La Regione ha somministrato finora, alla data del 27 maggio 2021, 2,4 milioni di dosi (91,3% delle dosi consegnate), dato che colloca il Piemonte al terzo posto in Italia per il lavoro svolto nella lotta al covid, come indicato dal governatore.

Sono oltre 250 i centri vaccinali, 200 attivi e 50 in fase di attivazione. Coinvolti nella campagna vaccinale circa 2mila medici di famiglia, mentre 700 aziende sono state definite idonee a diventare punti vaccinali per lavoratori e familiari (su oltre 1200 candidature) in attesa del benestare da Roma. 500 poi le farmacie che prenderanno parte alla lotta al covid entro la seconda settimana di giugno ma la data verrà comunicata con precisione la prossima settimana.

La Regione attualmente presenta una media di 33mila vaccinazioni giornaliere ma può raggiungere quota di 50mila vaccini al giorno. Da giugno tuttavia, ha spiegato Alberto Cirio, la potenzialità si prevede possa essere di 70-80 mila vaccinazioni giornaliere con la disponibilità di aziende e farmacie. Dal 16 aprile a oggi il Piemonte ha raggiunto il 98% del target definito dal generale Figliuolo.

Dal 3 giugno potranno iscriversi su ilpiemontetivaccina.it anche le persone tra i 16 e i 29 anni.

HUB VALENTINO

L’assessore Luigi Genesio Icardi ha poi illustrato l’hub del Valentino che sarà a disposizione di tutto il Piemonte dalla prossima settimana. Sarà un punto vaccinale per i cittadini di tutta la regione. Partirà la prossima settimana, cominciando a servire gli over 60 (da lunedì a mezzogiorno della prossima settimana per poi procedere con le altre categorie). Sarà possibile prenotare un appuntamento direttamente sul portale ilpiemontetivaccina.it dal lunedì a mercoledì di ogni settimana, fino a esaurimento posti disponibili, poi, ogni settimana successiva si ripartirà con la possibilità delle nuove iscrizioni per le categorie che verranno comunicate di volta in volta. Le vaccinazioni nell’hub Valentino si svolgeranno da venerdì a domenica, dalle 8 alle 22. Il servizio è rivolto a chi non ha aderito alla campagna, ha chi ha fatto una preadesione ma non ha un appuntamento, a coloro che hanno un appuntamento superiore a 10 giorni. Il vantaggio rispetto all’approccio attuale è rappresentato dalla prenotazione diretta. Si partirà con seimila dosi a weekend per arrivare a diecimila. “La forza di questo hub è la versatilità per rispondere alle esigenze che man mano si presentano – ha spiegato Alberto Cirio. In questo senso stiamo lavorando con le Camere di Commercio, per esempio, per consentire di vaccinare determinate categorie insieme“. Le seconde dosi, dopo quelle eventualmente compiute all’hub Valentino, verranno somministrate nei punti vaccinali dell’Asl di competenza.

L’ulteriore novità è che fino al 2023 chi ha avuto il covid avrà il monitoraggio sanitario gratuito. La giunta regionale ha infatti approvato l’esenzione dal ticket.