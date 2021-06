Quando l’Italia sarà in zona bianca: il calendario regione per regione

ROMA – La road map dell’Italia verso la zona bianca è ormai tracciata. A dirlo sono i dati che hanno visto nelle ultime settimane un calo importante dei contagi – nel bollettino di ieri l’Italia ha contato 2557 casi e 73 decessi – oltre che dell’indice Rt nazionale (0,62). Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Piemonte. In settimana il governatore Alberto Cirio ha parlato di “una zona bianca passata da miraggio a realtà concreta“. Anche in questo caso i dati per la nostra regione sono più che confortanti con un indice Rt in decrescita e attualmente fermo a 0,64 seppur leggermente sopra a quello della media nazionale. Entro il 14 giugno – se i dati continueranno ad essere buoni – 13 tra regioni e province autonome entreranno nella fascia bianca. Tra queste anche il Piemonte. Ma andiamo a vedere quali saranno i prossimi step

Dal 31 maggio Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise hanno ufficialmente lasciato la zona gialla. Lunedì 7 giugno sarà invece la volta di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Un ulteriore step verso l’Italia tutta bianca avverrà la settimana dopo, quella del 14 giugno. Questa volta dovrebbe toccare a Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, provincia autonoma di Trento e Piemonte. Questo porterebbe a 12 regioni e una provincia autonoma su 20 in totale ad abbandonare il colore giallo. A oggi i territori più colpiti sono quelli del Sud Italia, dove ancora il virus circola maggiormente.