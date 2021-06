Vaccini in vacanza, Berutti (Coraggio Italia): “Conferma che buone pratiche nascono dai territori”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – “L’autorizzazione alla somministrazione dei vaccini in vacanza da parte del Generale Figliuolo è un fatto positivo. Una conferma che le buone pratiche nascono dai territori, visto che Piemonte e Liguria, con i Presidenti Cirio e Toti, hanno definito l’intesa già a fine maggio”. Lo ha sottolineato il senatore di Cambiamo-Coraggio Italia Massimo Berutti. “Ora che c’è il via libera nazionale, continuiamo ad andare avanti con vaccini e riaperture per tornare prima possibile alla piena normalità”.