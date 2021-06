Caso AstraZeneca, Cirio a Figliuolo: “Più dosi di Pfizer e Moderna, abbiamo tanti richiami da fare”

PIEMONTE – Rispetto al caso AstraZeneneca, con lo stop della somministrazione del vaccino anglo-svedese agli under 60, il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Luigi Icardi si sono confrontati col Commissario Francesco Paolo Figliuolo, a proposito della distribuzione dei vaccini Pfizer e Moderna destinati a chi ha ricevuto proprio AstraZeneca come prima dose.

“Abbiamo chiesto che, nella distribuzione alle regioni delle dosi di Pfizer e Moderna, si tenga conto del numero di richiami di AstraZeneca che devono essere riprogrammati e che sono maggiori nelle regioni come la nostra che sono partite prima in modo virtuoso a vaccinare e che adesso è giusto non vengano proprio per questo penalizzate“ hanno sottolineato Cirio e Icardi.