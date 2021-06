PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Dopo il sole e caldo degli ultimi giorni questa domenica 20 giugno 2021 peggiorano le condizioni del tempo in Piemonte. Nella nostra regione sono infatti previsti temporali sparsi, di intensità forte e localmente anche molto forte sul settore settentrionale e soprattutto nelle zone del verbano, biellese e canavese. Arpa Piemonte ha quindi emesso un’allerta gialla per temporali sui settori alpini nord occidentali e sulla pianura del torinese, vercellese e novarese. Previsti temporali anche in provincia di Alessandria e, in particolare, nel basso Monferrato.