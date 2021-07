Case popolari Valenza, presidente Atc: “Sbagliato politicizzare i problemi. Ecco i prossimi interventi”

VALENZA – “Non è bello ideologizzare e politicizzare la gestione delle case popolari”. Ai microfoni di Radio Gold il presidente dell’Atc Piemonte Sud Paolo Caviglia ha commentato lo scontro tra il Pd di Valenza e la giunta Oddone dopo il presidio del partito di minoranza avvenuto lo scorso martedì. “Come avevo già precisato l’anno scorso, la mia visita di ottobre non era certo per fare campagna elettorale” ha detto Caviglia “voglio precisare che anche l’ex sindaco Barbero, nei mesi precedenti, aveva sollecitato più volte una mia visita per fare il punto della situazione ma, purtroppo, non avevo potuto accettare a causa di un grave problema di salute. A ottobre, infine, non ho fatto alcuna promessa. Comunque è innegabile che, su questo fronte, l’Atc è in colpevole ritardo”.

I vertici dell’Agenzia Territoriale per la Casale sono poi entrati nel dettaglio rispetto ad alcune criticità evidenziate. “Rispetto agli alloggi in via Mattarella non sono pervenute ai nostri uffici, tramite numero verde o altri canali, segnalazioni di infiltrazioni dall’ultimo piano diffuse sulla copertura. Nell’annualità 2020-2021 è arrivata solo una segnalazione di una infiltrazione d’acqua piovana da un lucernario al civico n° 9 che è stato sostituito a inizio luglio. Nel corso degli anni 2018 e 2019 il servizio manutenzione ha effettuato verifiche di elementi puntuali delle coperture a seguito di segnalazioni (canali di gronda, lucernari, scossaline e pluviali). Nonostante l’assenza di altre segnalazioni, per verificare l’effettiva esistenza di infiltrazioni, l’ufficio Manutenzione programmerà una verifica sulle coperture degli stabili di via Mattarella. Nemmeno sulla mancanza di illuminazione sui ballatoi non sono pervenute ai nostri uffici segnalazioni in merito. Riguardo all’illuminazione delle parti comuni, durante l’appalto di manutenzione in corso sono stati fatti ripristini sull’impianto elettrico delle parti comuni al civico n° 7″.

Il presidente Caviglia ha anche precisato che sempre in via Mattarella, a settembre scatteranno dei lavori straordinari nella zona danneggiata dall’incendio di alcune auto.

Rispetto all’ascensore in via Falcone 1, Atc ha fatto sapere che “è effettivamente fermo da alcuni mesi a causa di un problema riscontrato sulle porte di piano terra. Il guasto si è protratto per lungo tempo in quanto non è stato facile identificare la reale problematica poiché la ditta conduttrice dell’impianto ha avanzato nel tempo vari preventivi con importi non congruenti. A seguito di questo il servizio Manutenzione ha ritenuto di affidarsi ad un consulente ascensorista per definire il danno e in seguito è stata selezionata altra ditta per le lavorazioni. Le riparazioni, affidate definitivamente a fine giugno, verranno effettuate a partire da questo lunedì”.

Prevista anche una riqualificazione energetica, sfruttando il cosiddetto Superbonus 110%, negli alloggi in piazza Vittime di via Fani.