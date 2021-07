È caccia delle Regioni ai non vaccinati: la situazione in Piemonte

PIEMONTE – Da una parte l’aumento dei contagi, che al momento in Piemonte è ancora sotto controllo con un indice Rt di 0.99 e una classificazione a rischio moderato, dall’altra il lento ma comunque presente aumento delle ospedalizzazioni a spingere le Regioni a caccia di coloro che non si sono ancora vaccinati. La sfida per l’Italia è infatti quella di immunizzare le decine di milioni di italiani che mancano ancora all’appello. L’idea è quella di una campagna di comunicazione importante per convincere anche i più scettici dei benefici dell’immunizzazione dal Covid-19.

L’ultima settimana, in tutta Italia, non ha portato svolte nella campagna vaccinale nonostante i ripetuti appelli del generale Francesco Figliuolo. Restano oltre 2,4 milioni gli over 60 che non hanno ancora fatto nemmeno una dose. In Piemonte, si stima che siano 200 mila gli ultra sessantenni ancora non vaccinati. Dal report della struttura commissariale, come riporta Ansa, si scopre che, a due mesi dall’inizio delle somministrazioni in quel range di età, il 26,4% dei cittadini tra i 50 e i 59 anni è ancora in attesa della prima inoculazione.

A questo si aggiunge il nodo scuola. Sono 221.354, tra personale docente e non docente, senza vaccino. Si parla di appena duemila unità in meno di 7 giorni prima. In Piemonte, secondo le stime della Regione datate una decina di giorni fa, ancora 20.000 tra insegnanti e altro personale scolastico non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale.