Incidente a San Giorgio Monferrato tra tre mezzi pesanti: un camionista intrappolato

SAN GIORGIO MONFERRATO – Intorno alle 10 di questa mattina i Carabinieri di Casale, guidati da Christian Tapparo, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Giorgio Monferrato davanti alla Bobst per un incidente tra tre mezzi pesanti. Ancora da chiarire le cause che hanno portato all’impatto i tre veicoli. Dai primi accertamenti sembra che il furgone fosse fermo al semaforo con davanti un mezzo pesante. Il furgoncino è stato poi tamponato da un secondo camion che lo ha catapultato in avanti schiacciandolo. Risulta grave solo uno degli autisti, rimasto intrappolato tra le lamiere e liberato dai pompieri, è stato portato via dal 118 in prognosi riservata.