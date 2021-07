Arrestato il responsabile delle spaccate: il Comune di Alessandria ringrazia le forze dell’ordine

ALESSANDRIA – Dopo l’arresto del responsabile delle numerose spaccate nel centro di Alessandria l’amministrazione comunale ha espresso la sua soddisfazione per il buon esito delle indagini: “Un ringraziamento prima di tutto al Prefetto che a inizio settimana ha prontamente convocato il comitato per la sicurezza pubblica su mia richiesta” ha sottolineato il vicesindaco Davide Buzzi Langhi, a nome di tutti i colleghi della giunta “e poi un forte ringraziamento a tutte le forze dell’ordine ma in particolar modo alla Questura perché dalla discussione che si è avuta nel Comitato per l’Ordine e Sicurezza è prontamente passati ai fatti, sia con la chiusura di un bar del centro città che stava causando notevoli problemi sia con l’arresto del soggetto autore delle spaccate”.

“Nonostante tante norme che spesso impediscono alle forze dell’ordine di agire come dovrebbero sono comunque riusciti a portare a termine molto velocemente le operazioni richieste, a loro e a tutti gli agenti coinvolti il nostro ringraziamento” ha concluso il vicesindaco.