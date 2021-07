Dal “sono sperimentali” a “indeboliscono il sistema immunitario”. Tutte le bufale sui vaccini Covid

Allo stato attuale non è indicato fare test sierologici (test sul sangue) per rilevare la presenza di anticorpi contro Sars-CoV-2 prima di sottoporsi alla vaccinazione. I vaccini sono, infatti, indicati anche per le persone che hanno già contratto il Covid-19 e che, dunque, hanno sviluppato anticorpi.

Il vaccino è inutile perché l’immunità dura poche settimane

I dati provenienti dalle sperimentazioni indicano che i vaccini inducono una protezione che dura diversi mesi. Molti studi sono in corso per avere certezza sulla durata di tale protezione e sapere se sarà necessario o meno effettuare dei richiami come accade per altre vaccinazioni.

I vaccini contro il Covid-19 sono pericolosi perché causano l’ADE

Non ci sono evidenze scientifiche che i vaccini anti Covid-19 inneschino l’ADE, cioè l’ “Antibody Dependent Enhancement”, reazione per cui alcuni anticorpi anziché bloccare un virus ne facilitano il suo ingresso nelle cellule. I vaccini autorizzati dalle autorità competenti – EMA e AIFA -, che sono attualmente in corso di somministrazione, fanno produrre anticorpi in modo selettivo contro la proteina “Spike” presente sul coronavirus e la loro azione è volta a bloccare l’ingresso del virus nelle cellule. I vaccini, quindi, non possono determinare l’ADE né in coloro che si vaccinano senza aver contratto l’infezione da nuovo coronavirus, né nelle persone che si vaccinano dopo aver contratto l’infezione.

Il nuovo coronavirus è già mutato quindi il vaccino autorizzato non serve a niente

Gli studi in corso indicano la protezione contro la maggior parte delle varianti del virus dopo il completamento del ciclo vaccinale (prima e seconda dose ovvero singola dose fatta dopo tre ed entro sei mesi dalla pregressa malattia) anche se, verso alcune di queste, l’efficacia della protezione può essere più bassa.

I vaccini anti Covid-19 sono stati approvati troppo velocemente e quindi non sono sicuri

I vaccini sono sicuri. Prima di essere autorizzati all’utilizzo dalle autorità competenti devono superare tutte le prove di sicurezza ed efficacia. Per saperne di più: domande e risposte Agenzia Italiana del Farmaco.

È inutile farsi fare la vaccinazione anti Covid-19 perché il vaccino non uccide il virus e non blocca l’epidemia

Il vaccino serve ad attivare i meccanismi di difesa del proprio organismo contro il virus, così in caso di contagio le nostre difese immunitarie sono già pronte a reagire per rendere inefficace il virus.

Il clima caldo uccide il virus. Basta mettersi al sole pieno per prevenire l’infezione. Quindi d’estate è inutile il vaccino

Non esistono evidenze scientifiche che esporsi al sole, o vivere in Paesi a clima caldo, prevenga l’infezione da nuovo coronavirus. Casi di Covid-19 sono stati registrati anche in Paesi con clima caldo.

Gli effetti collaterali del vaccino si vedranno nel tempo

La maggior parte degli effetti collaterali del vaccino si verificano a pochi minuti – massimo qualche ora – dalla somministrazione. Si tratta per lo più di eventi rari e leggeri, a meno che non si soffra di qualche patologia per la quale è prevista la visita medica prima della somministrazione. Nei centri vaccinali, infatti, dopo l’inoculazione del siero si deve aspettare 15 minuti in osservazione prima di tornare a casa.

I vaccini anti-Covid sono sperimentali

Tutti i vaccini approvati dall’Ema, quindi anche quelli contro il coronavirus, sono il risultato di sperimentazioni concluse e successive revisioni. Questo li rende sicuri ed efficaci. Quando ci sono stati rarissimi casi di avversione al vaccino, sono state modificate le linee guida e condotti ulteriori studi.