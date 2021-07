Professor Bassetti su La7: “Contestato dai no vax a Novi, sono intervenuti dieci poliziotti”

NOVI LIGURE – Intervenuto questa sera su La 7, alla trasmissione In Onda, il professor Matteo Bassetti ha raccontato di aver subito una pesante contestazione ieri a Novi Ligure, in occasione della presentazione del suo libro “Una lezione da non dimenticare”. “Sono dovuti intervenire 10 poliziotti per difendermi da un gruppo di no vax che mi stava contestando e che contestava il vaccino” ha sottolineato l’infettivologo.

“Se vogliamo confrontarci l’unico terreno è la scienza, non quello dell’insulto e della caciara o della minaccia. La campagna vaccinale è uno strumento che il nostro Stato ci ha messo a disposizione per difenderci dal virus, chi oggi attacca il vaccino attacca anche lo Stato” ha concluso Bassetti.