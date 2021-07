Calcio: dall’Eccellenza alla Seconda Categoria fino alla Coppa Italia. Ecco i Gironi

PIEMONTE – Il Consiglio Regionale LND Piemonte e Valle D’Aosta ha deliberato i Gironi dall’Eccellenza alla Seconda Categoria.

Non sono mancate le sorprese. Eccellenza a 17 Squadre, Pastorfrigor Stay nel Girone D per un campionato di Promozione che si annuncia davvero emozionante con tante società della provincia di Alessandria.

Tutto come previsto in Prima Categoria, con l’unico rammarico per la Junior Calcio Pontestura, inserita nel Girone B.

In Seconda Categoria svolta storica con tutte le squadre dell’Alessandrino inserite in un unico Girone da 16.

Ecco, quindi i Gironi, partendo dall’Eccellenza Girone B in cui militano Acqui e Castellazzo. 17 Squadre, due società che cambiano denominazione: San Domenico Savio Asti (Ex Canelli) e Alba Calcio (Ex Corneliano). Il via il 12 Settembre con 2 turni infrasettimanali: mercoledì 22 settembre e mercoledì 6 Ottobre. Fine girone d’andata il 19 dicembre, ritorno in campo il 9 gennaio 2022 per chiudere la regular season domenica 8 maggio. Domenica 24 aprile 2022, sosta per il Torneo delle Regioni.

ECCELLENZA GIRONE B – A.C.CUNEO 1905 OLMO – ACQUI F.C. SSDARL – ALBA CALCIO – ALBESE CALCIO – ATLETICO TORINO SSD AR.L. – BENARZOLE 2012 – CASTELLAZZO B.DA – CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. – CHISOLA CALCIO – GIOVANILE CENTALLO 2006 – LUCENTO – MORETTA – PINEROLO – PRO DRONERO – RIVOLI CALCIO – S.D. SAVIO ASTI – VANCHIGLIA 1915

La Promozione promette fuochi d’artificio. Tante le squadre, soprattutto le nostre, che ci aspettiamo in lotta per il vertici del Campionato. Inizio domenica 12 Settembre, fine girone d’andata il 19 dicembre, ripresa il 9 gennaio 2022, chiusura campionato il 1° maggio 2022.

PROMOZIONE GIRONE D: ARQUATESE VALLI BORBERA – ASCA – BACIGALUPO – CALCIO NOVESE – CIT TURIN LDE – GAVIESE – LUESE CALCIO CRISTO – MIRAFIORI A.S.D. – OVADESE – PASTORFRIGOR STAY – POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. – PRO VILLAFRANCA – SAN GIACOMO CHIERI – SANTOSTEFANESE – TROFARELLO 1927 – VALENZANA MADO SSD.AR.L.

In Prima Categoria esordio per AuroraCanottieri Pizzerie e Canelli, che ha preso il posto del Sexadium. La Junior Calcio Pontestura, inserita nel Girone B. Inizio domenica 12 settembre, fine andata il 19 dicembre, ripresa il 9 gennaio 2022 e ultima giornata il 24 Aprile 2022.

PRIMA CATEGORIA GIRONE B: CE.VER.SA.MA BIELLA – CIGLIANO CALCIO – GATTINARA F.C. – JUNIOR CALCIO PONTESTURA – LA CHIVASSO – LA VISCHESE – PONDERANO – PRO PALAZZOLO – PRO ROASIO ASD – S.NAZZARO SESIA – SERRAVALLESE 1922 – STRAMBINESE 1924 – TORRI BIELLESI A.S.D.- VALDILANA BIOGLIESE – VALLE CERVO ANDORNO – VIRTUS VERCELLI

PRIMA CATEGORIA GIRONE G: AURORACANOTTIERI PIZZERIE – CALLIANO CALCIO – CANELLI 1922 – CAPRIATESE – CASSANO CALCIO – CORTEMILIA – COSTIGLIOLE F.C. – DON BOSCO ASTI – FELIZZANO 1920 – FULVIUS 1908 – MONFERRATO – SAN GIULIANO NUOVO – SOLERO – SPARTAK SAN DAMIANO – SPINETTESE 2013 – TASSAROLO

Anche la Seconda Categoria promette scintille con un girone unico da 16 Squadre che raggruppa tutti i Club dell’Alessandrino. Tante società ambiziose si daranno battaglia per la vittoria del Campionato. Il Girone H avrà un turno infrasettimanale, mercoledì 29 settembre. Inizio Campionato 19 settembre, fine andata il 19 dicembre, ripresa il 16 Gennaio 2022, turno pre-pasquale sabato 16 aprile 2022. Chiusura Campionato il 24 Aprile 2022.

SECONDA CATEGORIA GIRONE H: A.C.BOSCHESE A R.L. – ATLETICO ACQUI F.B.C. – BISTAGNO VALLE BORMIDA – CASALNOCETO A.S.D. – CASSINE – CASTELNOVESE CASTELNUOVO – EUROPA BEVINGROS ELEVEN – FORTITUDO F.O. – LIBARNA U.S.D. – POL. FRUGAROLESE – POZZOLESE – PREDOSA – QUARGNENTO DILETTANTI – SALE – VIGUZZOLESE – VILLAROMAGNANO CALCIO

Per quanto riguarda i raggruppamenti di Coppa Italia, in Eccellenza l’Acqui è inserito nel raggruppamento 6B con il Rivoli. I ragazzi di Arturo Merlo affronteranno in trasferta il primo turno. Il Castellazzo se la vedrà col Vanchiglia, nel raggruppamento 8B, con primo turno tra le mura amiche.

In Promozione queste le partite: Asca – Pozzomaina, Luese Calcio Cristo – Ovadese, Valenzana Mado – Mirafiori, Pastorfrigor Stay – Arquatese, Gaviese – Santostefanese, S.Giacomo Chieri – Calcio Novese.

In Prima Categoria la Junior Calcio Pontestura è inserita nel Triangolare 23 insieme a Don Bosco Asti e Calliano. Il Triangolare 24 è composto da Capriatese, Monferrato e Tassarolo.

Prima giornata domenica 5 Settembre col Monferrato che affronterà la Capriatese a S.Salvatore, riposa il Tassarolo.

La Junior Calcio Pontestura esordirà sul campo della Don Bosco Asti. Riposa il Calliano.

Lunedi 2 agosto i Calendari.