Prova a vendere mini escavatore fantasma ma l’acquirente è un poliziotto

CASALE MONFERRATO – È cascato male un truffatore che ha millantato la vendita di un macchinario agricolo a un cittadino di Casale, in servizio al Commissariato di Polizia di Casale. Ad architettare la truffa un 45enne di Crotone, autore di una proposta di vendita sul web di un mini escavatore. Tutto è cominciato con l’interesse per il mezzo del poliziotto che ha contattato l’uomo e preso gli estremi per il pagamento, intenzionato però a vedere di persona l’oggetto.

Il venditore a quella richiesta si era sempre sottratto accampando scuse poco credibili, tanto da insospettire l’acquirente che, approfondendo le verifiche, ha scoperto l’inesistenza dell’azienda all’indirizzo fornito, via dove in realtà risiedevano altre due imprese che riferivano di non conoscere la presunta ditta venditrice dell’escavatore. A quel punto l’agente, accertato il tentativo di truffa, procedeva all’identificazione dell’utenza del cellulare e al codice IBAN forniti scoprendo così che entrambi erano intestati al 45enne crotonese, già noto per numerosi precedenti penali e pregiudizi di Polizia, sia per reati specifici che di altro genere.