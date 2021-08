Inizia mercoledì 25 agosto il Festival AstiTeatro 43

ASTI – L’estate culturale e spettacolare di Asti è stata fittissima, è partita con il festival culturale Passepartout, è proseguita con “Recuperiamo il teatro perduto!”, la rassegna che ha permesso agli spettacoli invernali non rappresentati di andare in scena, e poi con il maxi-cartellone di Estiamo Insieme. Il finale è in bellezza, con il prestigioso Festival AstiTeatro, giunto alla sua quarantatreesima edizione e diretto, per il quinto anno consecutivo, da Emiliano Bronzino, regista per il Piccolo Teatro di Milano, direttore artistico della Fondazione TGR Onlus e storico collaboratore di Spazio Kor, Fondazione TPE e INDA al Teatro Greco di Siracusa. AstiTeatro è il frutto di un lavoro collettivo, è co-organizzato dal Comune di Asti e da Associazione Craft, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando VIVA, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, SCENA UNITA, Fondazione Cesvi, La Musica che Gira, Music Innovation Hub, Fondazione CrAsti, in collaborazione con Torino Jazz Festival Piemonte e Diavolo Rosso.

AstiTeatro si terrà da mercoledì 25 agosto a martedì 31 agosto, allo Spazio Kor, al Teatro Alfieri e nel cortile del Palazzo del Michelerio. Luoghi centrali e ben radicati nel tessuto urbano di una città, che ha modificato il suo assetto architettonico con interventi di riqualificazione urbana cal fine di creare nuovi luoghi di aggregazione e, nel centro storico, suggestive location per spettacoli teatrali. Il carattere del festival è legato alla proposta della migliore drammaturgia contemporanea. “Questa edizione vuole mettere al centro di tutta l’attività gli spettatori, con un rilancio a tutto campo di attività che offrano una esperienza completa al nostro pubblico”, dice Bronzino, “ripartire per noi significa porre l’accento sulla creatività giovanile e i giovani artisti presenti al festival”. Sono presenti compagnie giovani e prestigiose come Sotterraneo, premiata dagli Ubu 2019, e VicoQuartoMazzini, vincitrice del Premio Hystrio Iceberg 2021, è presente la grande prosa, ma anche la musica e il teatro per famiglie. In totale tredici spettacoli, due prime nazionali (“Jackie” di Elfriede Jelinek con Romina Mondello e “L’Asino” di Jon Jesper Halle con Stefano Sabelli e Anna Paola Vellaccio), cinque prime regionali, due spettacoli per famiglie e un appuntamento di musica e parole in collaborazione con il Torino Jazz Festival (“Shadows – Omaggio a Chet Baker” con Fabrizio Bosso, Massimo Popolizio e Julian Oliver Mazzariello).

Tornano inoltre gli aperitivi “Pensiero profondo” alle 18 al Diavolo Rosso, durante i quali incontrare i protagonisti del Festival e approfondire le tematiche di alcuni degli spettacoli in cartellone: 25 agosto Sesto potere, 26 agosto Ionica, 27 agosto Livore, 28 agosto Architettura della disobbedienza, 29 agosto Ottantanove, 30 agosto Shakespearology. Il 31 agosto incontro finale con Emiliano Bronzino, moderato dal giornalista Carlo Francesco Conti.

Secondo le norme vigenti, per assistere a tutti gli appuntamenti del Festival è necessario presentare all’ingresso il Green Pass che attesti la somministrazione di entrambe le dosi di vaccino (o della prima dose da almeno 15 giorni), oppure la guarigione da Covid (validità 6 mesi), o l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore.

Biglietti: 10 euro; 8 euro ridotto abbonati stagione Teatro Alfieri, over 65, under 35, possessori Kor Card e tessera plus Biblioteca Astense; 5 euro ridotto operatori. Biglietto speciale 5 euro per gli spettacoli Cenerentola-Rossini all’Opera e I Sognatori (fuori abbonamento). Abbonamenti: 88 euro per 11 spettacoli. Per gli under 25 speciale abbonamento gratuito a 3 spettacoli a scelta, con possibilità di acquistare biglietti aggiuntivi alla tariffa ridotti di 5 euro. Prevendite aperte presso la biglietteria del Teatro Alfieri, in via L. Grandi 16, dal 23 al 31 agosto tutti i giorni dalle 10 alle 17 (sabato e domenica dalle 15 alle 17) e nei luoghi di spettacolo un’ora prima dell’inizio. Per informazioni e prenotazioni 0141.399057 – 0141.399040. Prenotazioni online su www.allive.it

Come ogni anno durante il festival all’osteria il Gat Rustì di via Bonzanigo e al Diavolo Rosso è possibile per gli spettatori assaporare piatti della cucina del territorio a prezzi convenzionati.