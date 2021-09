PIOVERA – Anche Roy Paci, Cristiano Godano e Maurizio Lastrico parteciperanno a “Boomshak – Agglomerati Artistici Solidali”, nuovo festival solidale nato per sostenere le associazioni “In Bocca al Lupo” e “Parent Project”. Domenica 5 settembre al Castello di Piovera si terrà una divertente serata tra musica, cabaret e teatro ideata da In Bocca al Lupo odv e dal gruppo Luna Eventi Solidali per raccogliere fondi per il progetto di fisioterapia contro la distrofia muscolare di Duckenne e Beker dell’associazione “Parent project aps” e i progetti dedicati alla cultura del digitale rivolti alle scuole e alla terza età di “In bocca al lupo odv”.

“Boomshak – Agglomerati Artistici Solidali” inizierà alle 18.30 con l’apertura dei punti “Street Food” e il concerto dei “The blues bears“. Dalle 20.45 l’area del palco inizierà ad animarsi con un momento dedicato allo storytelling in memoria dei Vigili del Fuoco Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, morti nell’esplosione a Quargnento nel 2019. Sul palco saliranno poi Cristiano Godano, cantautore e chitarrista, leader dei Marlene Kuntz, e il trombettista, cantante e compositore Roy Paci. Lo spazio cabaret è stato invece affidato ai comici emergenti del Boomshak Comedy Lab e all’attore e cabarettista Maurizio Lastrico (Zelig, Don Matteo, Made in Italy), che chiuderà il festival al Castello di Piovera, arricchito anche dalle performance del gruppo musicale The FifthGuys, giovani produttori musicali alessandrini molto conosciuti sulle piattaforme di digital streaming come Spotify.

Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative di prevenzione Covid-19 vigenti. Ingresso con biglietto a donazione libera. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per info e prenotazioni (+39) 347 2263 948, [email protected]

I biglietti sono reperibili anche presso la Tabaccheria della Stazione di Alessandria (P.le Curiel, 15/A) e presso l’ufficio UnipolSai Assicurazioni – Muda & Partners, in via Dante Alighieri, 21, ad Alessandria.