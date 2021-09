Al Santachiara di Tortona ripartite le lezioni in presenza con nuove metologie

TORTONA – Il 13 settembre è iniziata la scuola e sono partite regolarmente le attività didattiche anche al Santachiara di Tortona, agenzia formativa accreditata in Regione Piemonte. Sono poco meno di 200 i ragazzi che frequentano i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale attivi presso l’istituto, relativi al settore alberghiero e del benessere. Hanno ricominciato in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid, alternando fin da subito lezioni teoriche in aula e lezioni pratiche nei laboratori.

“La caratteristica dell’anno scolastico appena avviato sarà il dialogo sempre più intenso con le imprese” spiega la direttrice Cristina Montagnoli “che non saranno più coinvolte solo nella fase di accoglienza e realizzazione degli stage, ma parteciperanno alle attività in aula attraverso testimonianze, masterclass, dimostrazioni pratiche, storytelling e interviste. Inoltre, è in fase di avvio il percorso di Diploma professionale di Tecnico dei Trattamenti estetici che sarà realizzato in modalità duale – secondo il modello tedesco – con un’alternanza rafforzata di 400 ore sulle 990 totali. In questo caso le aziende interverranno nella progettazione, nella valutazione degli apprendimenti e nella definizione di obiettivi formativi personalizzati”.

La scelta di sperimentare queste innovazioni metodologiche è coerente con l’obiettivo del Santachiara, di costruire un patto educativo insieme al territorio e alla comunità. Nel corso dell’anno tutte le classi lavoreranno anche sui temi di Agenda 2030 – 2050, sulla Comunicazione Sociale, sulla Tutela Ambientale e sull’Educazione Finanziaria.