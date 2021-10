TORTONA – Con Tortona sale a sei il numero dei Comuni dell’Alessandrino ammessi al finanziamento per la costituzione dei Distretti del Commercio. Il Comune amministrato da Federico Chiodi riceverà la sovvenzione per un importo di 113.682 euro. Con la prima tranche di luglio era stato erogato 1.000.000 di euro, con la seconda deliberata oggi verranno conferiti altri 203.996 euro facendo così salire i sostegni a oltre 1,2 milioni.

Secondo il presidente della Regione e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, la Regione non solo ha mantenuto l’impegno di finanziare tutte le comunità che avevano chiesto di accedere ai fondi, ma ha addirittura anticipato i tempi sostenendo economicamente una parte di queste già nel 2021 per poi completare l’assegnazione a tutti gli altri entro il 2022. In tutto il Piemonte crescono così a 62 su 77 i Municipi piemontesi che riceveranno la sovvenzione già nel 2021.