Croce Rossa Alessandria: “Finora alla Caserma Valfrè 180 mila vaccinazioni, 450 al giorno”

ALESSANDRIA – Mercoledì 20 ottobre si è svolta in sala consiliare del Comune di Alessandria la Commissione Politiche Sociali e Sanitarie, presieduta da Piero Castellano (Fratelli d’Italia) dedicata all’operato della Croce Rossa Italiana durante la pandemia e le difficoltà affrontate. La commissione è stata dedicata al dottor Renato Pavero, deceduto in servizio all’età di 58 anni. Come ospite ad illustrare l’attività erano presenti il presidente Marco Bologna e l’ispettrice infermiera volontaria Patrizia Pastorelli. Ancora oggi vengono effettuati circa 300 tamponi a settimana anche con diversi enti ed associazioni convenzionati mentre prosegue l’attività di vaccinazione in Valfrè con 180 mila inoculazioni fino ad oggi, circa 450 al giorno.

In questo periodo sono state acquistate due ambulanze, la prima a luglio 2020 al prezzo di 90 mila euro, oltre a un mezzo speciale che permetterà il trasporto di persone fino a 180 chili, al prezzo di 150 mila euro. La presentazione si terrà sabato in piazza Duomo alle 10.45.

A causa dell’arrivo della stagione invernale e stata segnalata la richiesta di spostamento in un edificio riscaldato, nello specifico l’ex Archivio di Stato situato a pochi metri dall’attuale struttura. Il Presidente Piero Castellano ha anche annunciato una mozione in merito che impegni il sindaco e la giunta ad intervenire per risolvere questo problema.