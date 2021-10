Rave party illegale sul monte Moro a Genova: denunciati anche degli alessandrini

GENOVA – Il Questore di Genova ha emesso 11 fogli di via nei confronti di altrettante persone che lo scorso 15 agosto avevano partecipato a un rave party clandestino sul monte Moro nella città metropolitana di Genova. Secondo quanto si apprende nove degli 11 denunciati provenivano dalla provincia di Alessandria. In particolare sei da Acqui Terme, uno da Novi Ligure, uno da Cassine, uno da Alice bel Colle. I restanti dalla Liguria, e per la precisione uno da Recco e uno da Rapallo. Il rave era stato organizzato in violando tutte le norme anti-Covid. Gli 11 erano stati denunciati per invasione di terreno.