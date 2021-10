Pnrr: 6.5 milioni in provincia. Ad Alessandria 600 mila euro per lavori al parcheggio stazione e non solo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono in arrivo in Piemonte i primi fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che potenzieranno il pacchetto di investimenti messi in campo dalla Regione Piemonte a favore dei Comuni che devono realizzare interventi per il loro territorio. In particolare, 6.5 milioni di euro saranno destinati ai Comuni della provincia di Alessandria e finanzieranno 37 interventi.

Queste somme saranno suddivise su tre linee. La prima linea del nuovo pacchetto di investimenti sbloccherà oltre 4,75 milioni di euro di nuovi investimenti a copertura delle spese per 7 interventi indicati dai Comuni nel corso della ricognizione effettuata dalla Regione Piemonte in vista del PNRR e selezionati nel documento ‘Next Generation Piemonte’. Sono 7 i Comuni beneficiari: Alessandria (600 mila euro per realizzazione di infrastrutture di interscambio per la mobilità sostenibile al parcheggio di viale Tiziano e in piazza Madre Teresa di Calcutta), Alice Bel Colle, Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Capriata d’Orba, Novi Ligure e Spineto Scrivia.

La seconda tranche di investimenti riguarda i contributi che la Regione può erogare a favore dei Comuni in base alla legge 18/1984 per interventi legati alle opere pubbliche di viabilità, edilizia municipale e cimiteriale e illuminazione e ammonta a 1.260 milioni di euro per 28 interventi nei Comuni alessandrini.

La terza linea prevede, invece, l’erogazione di 520 mila euro per far fronte alle necessità degli interventi di messa in sicurezza del territorio e di mitigazione del rischio idrogeologico per i Comuni colpiti dalle alluvioni del 2019 e del 2020, in attesa delle risorse dovute dal Dipartimento della Protezione civile. Le risorse vanno a finanziare 2 interventi nei Comuni di Stazzano, Orsara Bormida.

“Questo ingente pacchetto di risorse a favore dei Comuni piemontesi – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Opere Pubbliche Marco Gabusi – è la prima risposta concreta agli sforzi che abbiamo chiesto alle amministrazioni locali per delineare i loro fabbisogni e sfruttare al meglio l’opportunità del Pnrr. Il documento costruito nei mesi scorsi insieme a tutto il territorio è una bussola che ci aiuterà ad orientare gli investimenti, partendo sempre dall’ascolto del territorio e lavorando quotidianamente al fianco dei Sindaci e trovando le risorse anche laddove prima non venivano cercate”.