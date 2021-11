PIEMONTE – Come già sottolineato qualche giorno fa, da lunedì 8 novembre le persone tra i 60 e i 79 anni che hanno effettuato la seconda dose di vaccino anti covid almeno sei mesi fa potranno ricevere la terza anche in farmacia. In basso e qui ecco l’elenco delle farmacie aderenti in provincia di Alessandria. Occorrerà prenotare attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it muniti di codice fiscale e del numero di tessera sanitaria.