Ecosistema Urbano 2021: Alessandria ultima città del Nord nella classifica di Legambiente

ALESSANDRIA – Quartultima a livello nazionale, ultima tra i capoluoghi di provincia in Piemonte e di tutto il Nord Italia. Questa la poco onorevole posizione di Alessandria nella classifica di Ecosistema Urbano 2021, il consueto report annuale di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, rispetto alle performance ambientali dei capoluoghi italiani. Alessandria ha totalizzato 33.99 punti ed è al 102^ posto (davanti solo a Brindisi, Catania e Palermo), un punteggio inferiore ai 36.48 dello scorso anno, quando il nostro capoluogo era in 93^ posizione.

Nel dettaglio Alessandria è tra le città italiane che spreca più acqua, oltre il 25%, 155.9 litri per abitante al giorno per uso domestico. In città, secondo Ecosistema Urbano, ci sono appena 19 alberi ogni 100 abitanti.

Rispetto alla mobilità sostenibile sono addirittura zero i metri di pista ciclabile ogni 100 abitanti. Capitolo Pm10: ad Alessandria la media dei valori annuali si attesta al 31.5, in lieve calo rispetto al 32 dello scorso anno. Peggio di Alessandria ci sono 572 sono i chili di rifiuti urbani prodotti da un abitante in media in un anno. La raccolta differenziata si attesta al 45.7%, valore uguale a quello dello scorso anno.