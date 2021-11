Venti da Est soffiano sul Piemonte: in arrivo temperature più fredde e qualche pioggia

PIEMONTE – Torna il freddo in Piemonte. Dopo un paio di settimane in cui le temperature non sono mai scese sotto lo zero termico in pianura e collina, ecco un netto cambiamento climatico tra le giornate di mercoledì e giovedì. Colpa di venti provenienti dall’Est Europa che porteranno in dote temperature più fredde ma soprattutto qualche pioggia. Già da venerdì si registrerà un tempo in netto miglioramento.

Nella giornata di oggi, martedì 9 settembre, le minime registrate dalla rete meteo di Arpa sono state 6.7 gradi nel centro di Torino; -1.3 sopra Garessio (Cuneo) in alta Valle Tanaro; -0,5 a Cabella Ligure (Alessandria), al confine con la Liguria; -3,8 ai 2.200 metri di altitudine di Colle Bercia, sopra cesana (Torino); -7.4 ai 3.272 metri di Gran Vaudala, nel parco del Gran Paradiso.

Photo by Aaron Burden on Unsplash