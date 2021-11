Settimana della Ricerca: domenica il convegno sulla Biobanca alla Fondazione Cral

ALESSANDRIA – Nell’ambito della Settimana della Ricerca domenica 21 novembre alle 16 e alle 17 la Sala Broletto di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ospiterà il convegno sulla Biobanca dell’Ospedale di Alessandria, “una risorsa di qualità per una ricerca di qualità“. L’obiettivo è spiegare alla popolazione le attività del Centro Raccolta Materiali Biologici dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria che consente di ottenere informazioni utili per avviare studi clinici innovativi e personalizzati, soprattutto per quelle neoplasie di difficile cura per le quali non si dispone ancora di una terapia efficace.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha aderito con grande interesse alla “Settimana della ricerca” nella convinzione che la scienza è il motore per il progresso dell’umanità e sostenerla è un dovere di ciascuno” ha sottolineato il presidente Luciano Mariano “in quest’ottica, abbiamo accolto molto volentieri la proposta di ospitare a Palatium Vetus, nella sala del broletto, un interessante incontro sul tema “Biobanca: una risorsa di qualità per una ricerca di qualità” che avrà come relatori la dottoressa Roberta Libener, responsabile della Banca Biologica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e altri esperti del settore. Sarà l’occasione per illustrare al pubblico una realtà di grande valore scientifico e in continua espansione il cui scopo è quello di raccogliere, processare, conservare e distribuire campioni biologici umani utili per avviare studi clinici innovativi e personalizzati, soprattutto per quelle neoplasie di difficile cura per le quali non si dispone ancora di una terapia efficace. Il ruolo chiave della ricerca scientifica nel progresso umano è un tema di grande attualità che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria continua a sostenere con impegno e determinazione, anche tramite la controllata Fondazione Solidal Onlus e in stretta sinergia con “Solidal per la ricerca” che opera con l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e con l’ASL AL, al fine di migliorare il benessere della comunità e garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini attraverso ricerche d’eccellenza che siano in grado sia di prevenire le malattie, sia di individuare nuove strategie di diagnosi e di cura”.

“Nel corso della settimana si susseguiranno convegni e seminari, momenti di riflessione, laboratori aperti, sperimentazioni sul ruolo e sui sempre più vasti campi di applicazione delle nuove tecnologie, eventi destinati ad approfondire il tema della diffusione della cultura scientifica. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria continuerà a essere al fianco di tutti gli enti e in particolare dell’Azienda Ospedaliera, dell’Asl e dell’Università del Piemonte Orientale che hanno unito le forze per raggiungere l’importante obiettivo del riconoscimento IRCCS delle strutture sanitarie pubbliche del nostro territorio”.