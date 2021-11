Contro l’abbandono dei rifiuti fotocamere e controlli a Valenza

VALENZA – Dopo le sanzioni scattate 4 giorni fa per l’indiscriminato abbandono di rifiuti avvenuto in via Piemonte a Valenza l’Amv ha annunciato che proseguiranno i controlli con fotocamere per scoraggiare e punire le persone che continuano a non osservare le regole per il corretto smaltimento.

Proprio rispetto al caso del 15 novembre l’azienda, attraverso le immagini, raccoglierà ulteriori informazioni utili per risalire all’autore e addebitare i costi per la rimozione e lo smaltimento del materiale lasciato nei pressi dei cassonetti.