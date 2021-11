Addio a Silvia Della Betta, anima del Soroptimist Alessandria

ALESSANDRIA – Fino a qualche anno fa si occupava del cerimoniale delle spose di Villa Badia-Abbazia di S. Giustina, la suggestiva location per matrimoni a Sezzadio che gestiva col marito. Silvia Della Betta, però, era soprattutto una vera e propria colonna del Soroptimist Club di Alessandria: era sempre in prima linea per organizzare iniziative benefiche e raccolte fondi. Per questo la notizia della sua scomparsa, a soli 60 anni, ha sconvolto tante e tanti alessandrini che, sui social, hanno scritto moltissimi messaggi di cordoglio. Da un paio di anni Silvia Della Betta combatteva contro una grave malattia che, purtroppo, si è aggravata nelle ultime settimane. Oltre al marito, Franco Daniele, lascia i figli Alessandro e Chiara.

“Una persona buona, limpida, generosa, che amava la vita” ha raccontato a Radio Gold l’amica Simona Icardi “ha affrontato la malattia come una vera guerriera, pensando sempre in positivo e senza far mai pesare agli altri la sua sofferenza”.