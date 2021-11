Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 27 novembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Entra nel vivo il Bagna Cauda Day, la kermesse proposta per il nono anno dall’Associazione Astigiani. Sono più di 130 i locali piemontesi, e non solo, che per tutto il fine settimana, e anche dal 3 al 5 dicembre, proporranno nei loro menù la Bagna Cauda. Il tipico piatto piemontese potrà essere proposta in varie versioni segnalate da un semaforo: Come dio comanda (rosso), eretica (giallo) o atea senz’aglio (verde) ma il prezzo sarà in tutti i locali di 25 euro. Tutti i bagnacaudisti riceveranno in omaggio il bavagliolone in stoffa “Quarta dose!“, firmato da Sergio Ponchione, un modo per dire che, dopo i vaccini, una bella bagna cauda aiuta a stare in salute. È prevista anche la possibilità di avere la bagna cauda a casa, già pronta con tutte le verdure giuste nei ristoranti che propongono la versione “Sporta a ca’”. Per sapere quali sono i locali che aderiscono al Bagna Cauda Day basta andare sul sito www.bagnacaudaday.it e scorrere gli elenchi, suddivisi per aree geografiche: Astigiano, Monferrato, Langhe, Torinese, Alto Piemonte e non solo.

Aderisce al Bagna Cauda Day la Pro Loco di Giardinetto. All’interno dell‘Area Verde “Geom. Franco Ricaldone” questo sabato, a cena, e domani, domenica 28 novembre, a pranzo, la Pro Loco servirà il tipico piatto della tradizione piemontese, che potrete gustare con verdure cotte e crude. Nel menù anche il dolce, acqua e vino in caraffa e caffè. Il tutto al costo di 25 euro a persona. A tutti i commensali verrà inoltre consegnato il “Bavagliolo del Bagna Cauda Day. Per partecipare è necessario prenotare al numero 339-6948656.

A Palazzo Cuttica, in via Parma 1 ad Alessandria, alle 17 andrà in scena il recital “Maneggiami con cura”, una selezione di letture sceniche accompagnate dalla musica del Trio Stream Of Conscious Wave. L’evento, con La Voce artistica e Lab Teatrale di Alessandro Imelio a cura di Convegni di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia in collaborazione con CIF e ASM Costruire Insieme-CulturAle è organizzato nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Assessorato Comunale e dalla Consulta Comunale Pari Opportunità di Alessandria per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Per partecipare è necessario prenotazione alla mail: [email protected] o al numero 342/1200696 (anche WhatsApp). Si accede con Green Pass.

Dopo 7 anni di assenza, torna a Casale Monferrato il Circo Americano della famiglia Togni, uno dei più importanti complessi circensi d’Europa che ha scelto proprio la città monferrina per l’unica tappa del tour in Piemonte. Fino al 5 dicembre, la pista del Circo Americano in piazza d’Armi a Casale Monferrato accoglierà artisti internazionali laureati nei più importanti festival del mondo, a partire da Flavio Togni, il più premiato nel Principato di Monaco. Garantito il brivido con i trapezisti volanti colombiani Flying Rodrigues, gli spericolati funamboli a grande altezza, le evoluzioni a terra e i mozzafiato salti al fast track della troupe ucraina The Flying Jumpers, il talentuoso verticalista Samuele Manfredini e la prorompente comicità del clown Joy Costa. Il debutto sarà questo sabato 27 novembre alle 17.30 e alle 21. I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del circo in piazza d’Armi. Il costo varia da 10 a 35 euro a seconda degli ordini di posto. Trovate maggiori dettagli nella notizia di RadioGold pubblicata nella sezione Tempo Libero.

Sabato 27 e domenica 28 novembre a Casale si terrà anche la prima Festa del Tartufo Bianco del Castello del Monferrato. Le due giornate prenderanno ufficialmente il via questo sabato alle 10. Fino alle 19 nella splendida cornice della fortezza della città monferrina troverete stand gastronomici, artigianali e di produttori vitivinicoli. Sempre sabato all’Enoteca Regionale del Monferrato la degustazione di vini e distillati sarà invece aperta fino a mezzanotte. Sarà possibile acquistare calice e sacca porta bicchiere al costo di 2 euro. Ogni degustazione costa 3 euro. Sempre questo sabato, dalle 12 alle 19, sarà anche possibile assaporare sfiziose ricette da passeggio, che prevedono battuta con spuma di robiola e nocciole, fonduta al raschera, cardi e croccante ai topinambour e agnolotti al tartufo. Cliccate nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold per il programma completo di tutti gli eventi della Festa del Tartufo Bianco del Castello del Monferrato.

Sabato 27 e domenica 28 novembre ad Acqui Terme si terrà “Acqui & Sapori“, la Mostra regionale del Tartufo che mette in vetrina anche tanti altri prodotti enogastronomici locali. La nuova edizione della manifestazione si svolgerà all’aperto, presso l’area mercatale del centro storico (corso Italia, piazza Italia, corso Bagni). Le due giornate all’insegna del sapore e del gusto culmineranno domenica 28 novembre con il Concorso Trifula d’Aich (dalle ore 10.00) e con la Gara di ricerca tartufi (dalle ore 14.30). In occasione della Mostra regionale del Tartufo Acqui & Sapori, al cinema Cristallo di Acqui Terme sabato e domenica, alle 18.15, sarà proiettato “The Truffle Hunters”, un docu-film dedicato al Tartufo Bianco d’Alba, girato fra Langhe e Monferrato.

Fino a domenica 28 novembre a Novi Ligure c’è la Fiera di Santa Caterina con le bancarelle lungo le vie del centro storico e in viale Saffi e il Luna Park in piazza Pernigotti. Domani, domenica 28 novembre la Fiera sarà arricchita anche dall‘esposizione di trattori d’epoca in piazza Pascoli. Nella tensostruttura di Palazzo Dellepiane si potrà inoltre ammirare la mostra sulla storia della Fiera, aperta dalle 15 alle 18 con ingresso gratuito. L’accesso all’area di fiera è consentito solo ai possessori di Green Pass valido ed è obbligatoria la mascherina.

Questo sabato al Centro Dea del Quartiere Cristo di Alessandria, in via Maria Bensi, dalle 8.30 del mattino torna “Svuota la Cantina”. Oltre 60 gli stand di privati presenti, impegnati a vendere oggettistica, giocattoli, libri e abbigliamento.

Per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, questo sabato Donne Insieme e Me.dea organizzano una giornata di confronto e riflessione sul tema in piazza Mazzini a Casale Monferrato. Dalle 16 si potranno potranno ascoltare storie di “RiscAtti” femminili, interpretate dal Collettivo Teatrale Le R/Esistenti e non solo, alternate a momenti di pittura dal vivo con Æno China e altre pittrici.

Questo sabato 27 novembre, alle 21, al Teatro della Juta di Arquata Scrivia andrà in scena “Non un’opera buona“, spettacolo su Lutero di Servomuto Teatro, con la regia e la drammaturgia di Michele Segreto e interpretato da Roberto Marinelli, Michele Mariniello, Marco Rizzo, Camilla Violante Scheller. É consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo [email protected] o al numero di telefono 345-0604219.

All’Isola Ritrovata di Alessandria, in via Santa Maria di Castello 8, musica questa sera, dalle 22, con Claudio Roncone. Il cantautore presenterà il suo ultimo lavoro, un doppio CD dal titolo Canzoni dall’antropocene, accompagnato da Marco Spiccio alle tastiere, Stefano Bosi alla fisarmonica, Simone Pani al basso, Matteo Santagata e Alessandro Terigi alle chitarre, Angela Betti e Chiara Micheli ai cori.

