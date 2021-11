Il Piemonte si conferma in zona arancione nella mappa europea del Covid

PIEMONTE – Il Piemonte si conferma in zona arancione nella mappa Ecdc. Non si trovano invece regioni in zona verde. La mappa europea conferma il peggioramento della situazione dei contagi di Covid in tutta Italia. Secondo l’aggiornamento della mappa di giovedì 25 novembre in Italia tutti i territori sono in arancione, rosso e rosso scuro. Nell’ultima settimana, infatti, altre quattro regioni e una provincia autonoma sono passate dalla zona arancione alla zona rossa mentre un’altra regione è passata in zona rosso scuro.

In rosso scuro troviamo il Friuli Venezia Giulia che si aggiunge alla provincia autonoma di Bolzano. In rosso arrivano anche il Lazio, la Liguria, l’Emilia Romagna e la Valle D’Aosta oltre alla provincia di Trento. Queste tre regioni raggiungono Veneto e Marche. Tutte le altre regioni, compreso il Piemonte, sono in arancione.