Terza dose: agende appuntamenti potenziate per far fronte all’aumento di richieste

PIEMONTE – Le nuove disposizioni del Governo sul Green Pass hanno fatto registrare un incremento di richieste di prenotazione per la somministrazione delle dosi di vaccino anticovid in Piemonte.

Come comunicato dalla Regione, le “agende vaccinali delle aziende sanitarie piemontesi sono in costante potenziamento“ per rispondere al “grande numero di richieste e prenotazioni” arrivate in questi giorni, dopo l’ampliamento delle platee di persone che possono accedere alla terza dose e di quelle che hanno l’obbligo vaccinale, la riduzione della durata del green pass da 12 a 9 mesi e l’introduzione del super green pass.

La Regione ricorda quindi a coloro che non dovessero trovare subito uno slot disponibile sul portale www.ilPiemontetivaccina.it che il sistema provvede quotidianamente a introdurre nuove possibilità di appuntamento.