Come ottenere e scaricare il Super Green Pass dal 6 dicembre 2021

PIEMONTE – Da oggi, lunedì 6 dicembre 2021, scatta l’obbligo del Super Green Pass per continuare a fare la vita di tutti i giorni. Il certificato verde rafforzato viene rilasciato solo a chi si è sottoposto a vaccinazione, al contrario quello base lo si ottiene mediante tampone negativo. Ma come ottenere il nuovo pass?

Premettiamo che, chi ha ricevuto il vaccino da lunedì 6 dicembre non dovrà scaricare nessun nuovo Green Pass. La vaccinazione – di una, due o tre dosi – porta già alla certificazione rafforzata. Se abbiamo un pass ottenuto tramite vaccinazione o certificato di guarigione dal Covid dal 6 dicembre continueremo dunque a usarlo tranquillamente per i luoghi pubblici per cui è previsto. A cambiare è invece l’app VerificaC9: l’applicazione, infatti, d’ora in avanti verificherà se la certificazione è stata ottenuta tramite vaccino, certificato di guarigione o tampone.

La certificazione inoltre si scarica come è sempre avvenuto. Al termine di ogni dose o quando il medico consegna il certificato di avvenuta guarigione, arriva un Sms o una mail con il codice authcode per scaricare la certificazione dal sito dgc.gov.it o dall’app Immuni. Il Super Green Pass viene caricato anche sull’app IO.