Terze dosi vaccino: Piemonte si conferma primo in Italia con quasi 760 mila inoculazioni

PIEMONTE – Dai dati della Struttura commissariale nazionale aggiornati ad oggi, il Piemonte si conferma, insieme al Molise, in testa per numero di terze dosi già somministrate, 758.682. Oggi sono state 28.272 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.209 è stata somministrata la seconda dose, a 23.158 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.205.054 dosi, di cui 3.052.640 come seconde e, come detto, 758.682 terze dosi, corrispondenti al 95,2% di 7.569.990 finora disponibili in Piemonte.