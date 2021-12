Bollettino coronavirus: in Piemonte 1310 nuovi contagi e tre decessi

PIEMONTE – Sono 1310 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte (di cui 750 dopo test antigenico), pari al 2,3% di 56.631 tamponi eseguiti, di cui 48.132 antigenici. Dei 1310 nuovi casi gli asintomatici sono 818 (62,4%). I casi sono così ripartiti: 742 screening, 451 contatti di caso, 117 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 410.713.

In provincia di Alessandria c’è un incremento di 42 unità per un totale di 33.496 casi da inizio pandemia. Questa la situazione nelle altre province: 19.849 Asti, 12.995 Biella, 58.880 Cuneo, 31.868 Novara, 218.581 Torino, 15.089 Vercelli, 14.868 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.697 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.390 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-1 rispetto a ieri) mentre i pazienti ospitati in altri reparti sono 463 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.789. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.272.053(+ 56.631 rispetto a ieri), di cui 2.542.872 risultati negativi.

Tre decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale diventa quindi 11.909 deceduti risultati positivi al virus. Non ci sono nuove vittime nell’Alessandrino con 1.593 morti da inizio pandemia. Questa la situazione nelle altre province: 727 Asti, 441 Biella, 1.471 Cuneo, 954 Novara, 5.688 Torino, 548 Vercelli, 378 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 109 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 384.513 (+ 713 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 31.194 Alessandria, 18.493 Asti, 12.135 Biella, 55.306 Cuneo, 30015 Novara, 205.178 Torino, 14.220 Vercelli, 13.817 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.546 extraregione e 2.609 in fase di definizione.