Incendio alla Raee.Man di Sale: i primi dati di Arpa Piemonte [IN AGGIORNAMENTO]

SALE – Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 dicembre un incendio si è sviluppato alla Raee.Man srl di Sale, azienda che smaltisce rifiuti speciali. Il rogo ha coinvolto svariati cassoni e fusti metallici, contenenti batterie al litio da avviare ad impianto di recupero, ubicati all’esterno della struttura al di sotto di una tettoia metallica.

Nella notte, sino alle ore 03,15, sono Arpa ha eseguito misurazioni in campo e prelievi canister. “Le misurazioni in campo hanno restituito valori di COV da circa 0.2 a 0.7 ppm in funzione della direzione dei venti che erano comunque scarsamente attivi. Il fumo prodotto dall’incendio restava piuttosto circoscritto a qualche centinaio di metri attorno al sito“, si legge in una nota di Arpa Piemonte.

I campionamenti con i canister saranno analizzati nei laboratori dell’Agenzia mentre i controlli proseguiranno fino al completo spegnimento dell’incendio.