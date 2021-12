Novi Ligure dice addio allo storico pizzaiolo Franchino

NOVI LIGURE – Francesco Magrini è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 27 dicembre, privo di vita nel suo appartamento di Novi Ligure. Meglio conosciuto come Franchino, il 61enne sarebbe stato colto da un malore. In città era famoso per le sue pizze, che avevano tirato su intere generazioni. A dare l’allarme erano stati i vicini di casa che da qualche giorno non lo avevano più visto.

Originario di Melfi, in Basilicata, viveva da tempo a Novi Ligure. Amante degli animali, era un sostenitore dell’associazione Arca Novese che gestisce il canile cittadino oltre che dell’Enpa.