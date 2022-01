Covid nei centrizona: Valenza è l’unica che cala. Ad Alessandria oltre 2000 gli attualmente positivi

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Restano alti i contagi legati al Covid-19 in provincia di Alessandria. Il bollettino del 2 dicembre ha visto un profondo calo con 342 casi nell’Alessandrino a fronte anche di un calo dei tamponi.

Alessandria rimane la città più colpita da questa quarta ondata spinta dalla variante Omicron. Il capoluogo conta un incremento di 30 nuovi casi. Segue poi Novi Ligure (+25) e Tortona (+20). Dati alti anche per Casale Monferrato che registra un +18, mentre sono in lieve calo Acqui Terme (+7) e Ovada (+1). Infine unico centrozona in verde è Valenza che ha registrato un decremento di 1 caso.

Sempre ad Alessandria si registra il numero maggiore di persone attualmente positive: 2072. Novi Ligure ne conta 595, Valenza 488, Tortona 479, Casale Monferrato 444, Acqui Terme 258 e Ovada 199. Tutti i dati sono relativi al bollettino del 2 gennaio 2022.