Due nuovi casi di peste suina africana: una a Fraconalto e l’altro a Isola del Cantone

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Dopo quello di Ovada, che ha fatto scattare l’allarme in tutto il Piemonte e Liguria, ci sarebbero altri due casi di Peste Suina Africana accertati dalla Asl. Uno riguarda ancora una volta la provincia di Alessandria. Una carcassa è stata rinvenuta nei giorni scorsi da un cacciatore in un bosco di Fraconalto in Val Lemme, il secondo in provincia di Genova e per la precisione a Isola del Cantone. Entrambe le carcasse sono risultate positive agli esami per l’individuazione della Psa.