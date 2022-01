MONLEALE – Sorpresa questa mattina per gli abitanti di Monleale che si sono risvegliati sotto una leggera coltre di neve. I fiocchi sono caduti anche in pianura ad Alessandria, fermandosi però nelle zone periferiche della città, quelle più esposte agli eventi atmosferici o comunque meno densamente popolate.

Del resto sin da venerdì si è registrato un abbassamento importante delle temperature e ieri un po’ di neve è caduta in tutta la provincia, senza però fermarsi sulle strade se non nei campi e sulle rive delle strade. Anche oggi sull’Alessandrino, nonostante una giornata dove il sole farà capolino tra le nuvole, le temperature saranno piuttosto basse con minime previste tra i -1 e gli zero gradi e le massime non superiori ai sei nelle ore più calde della giornata.