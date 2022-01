I cuochi piemontesi porteranno le ricette del territorio nelle mense: accordo con la Regione

PIEMONTE – I cuochi piemontesi saranno gli ambasciatori dei prodotti del territorio. Lo ha sancito un accordo siglato mercoledì 12 gennaio tra l’Unione Regionale cuochi Piemontesi e la Regione Piemonte, firmato dall’assessore al cibo Marco Protopapa e il Presidente dell’associazione, Stefano Bongiovanni.

L’obiettivo principale è la collaborazione che ora, più che mai, vede i cuochi come ambasciatori delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio regionale. “Con questo protocollo – ha spiegato il Presidente dell’Unione Cuochi, Stefano Bongiovanni – vogliamo far conoscere la cucina piemontese e i suoi prodotti. I nostri piatti sono di grande qualità ma ancora non hanno trovato la giusta valorizzazione a livello nazionale. Nei prossimi mesi ci incontreremo con gli assessorati per decidere quali prodotti debbano essere esaltati in un discorso complessivo che dia valore ai nostri prodotti”.

Il percorso unirà la tradizione e l’innovazione con lo studio, la formazione e la conoscenza delle materie prime e della tecnologia. L’intento è quello di portare l’educazione alimentare nelle scuole, valorizzare la cucina piemontese nelle mense non solo scolastiche, ma anche ospedaliere e aziendali. Attualmente l’Unione Regionale Cuochi piemontesi ha tre realtà provincia, della Mole, del cuneese e di Novara-Vco, ma a febbraio aprirà anche quella di Alessandria e Asti, dando ulteriore lustro alla cucina regionale oltre che occasioni alla cucina alessandrina.