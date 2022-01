La mamma della 13enne aggredita da un gruppo di ragazze ad Alessandria: “Siamo sotto choc”

ALESSANDRIA – La voce della mamma della ragazzina di 13 anni picchiata in centro ad Alessandria trema quando racconta l’insensata violenza che un gruppo di ragazze ha sfogato senza motivo sulla figlia.

La donna è sconvolta e non si capacita di un comportamento “tanto animalesco”. La figlia, ha raccontato, non conosce le ragazze che l’hanno aggredita sabato pomeriggio: “Neppure di vista”. Quel “branco”, però, ha “puntato” la tredicenne appena l’ha incrociata in centro. L’hanno seguita mentre passeggiava con alcuni amici e hanno iniziato a infastidirla. “L’hanno sbeffeggiata. Mia figlia è molto alta e hanno iniziato a chiamarla “giraffa”, “cavallo”. La 13enne le ha ignorate e ha continuato a camminare, spostandosi verso piazza della Libertà, dove immaginava ci sarebbe stata più gente. “Aveva capito che l’avevano presa di mira, ma non si aspettava l’aggredissero fisicamente”.

Invece, quando la 13enne si è girata verso il numeroso gruppo di ragazze e l’ha invitato a smettere di infastidirla, il branco l’ha assalita. “Lei ha solo detto: “Ma come vi permettete?” Quelle ragazze, credo più grandi di mia figlia, l’hanno invece buttata a terra, le hanno strappato i capelli, graffiata e presa a calci”. La mamma della 13enne non sa chi abbia fermato quella violenza. La figlia non riesce a mettere a fuoco tutti i dettagli dell’aggressione.

Sabato la giovane è stata accompagnata dai genitori in ospedale, dove la famiglia è tornata anche questa domenica perché preoccupata dai dolori accusati dalla 13enne. La ragazzina guarirà in una decina di giorni secondo i medici, ma a preoccupare la madre non sono solo i segni fisici lasciati dall’aggressione: “Mia figlia è sotto choc e anche io sono spaventata. Abbiamo saputo che, sempre sabato, un altro ragazzino, un amico di mia figlia, è stato picchiato in zona Panorama. Da genitore non so davvero cosa pensare e cosa fare. Io ho paura per mia figlia. È una ragazza che fisicamente può sembrare più grande ma ha solo 13 anni. Di solito non la lascio andare in giro da sola ma mi aveva chiesto di fare una passeggiata con gli amici. Era pomeriggio, in pieno centro. Sarei andata a riprenderla alle 18. Invece, queste ragazze, che lei non aveva neppure mai visto, l’hanno aggredita senza motivo”.

Lunedì la famiglia andrà a sporgere formale denuncia al Comando della Polizia Locale di Alessandria nella speranza, ha spiegato ancora la madre della giovane, di riuscire a identificare tutte le responsabili dell’aggressione.