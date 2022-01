Piemonte a rischio zona arancione, Cirio: “Terapie ordinarie sulla soglia limite del 30%”

PIEMONTE – Dopo aver evitato il cambio di colore la scorsa settimana grazie a quasi mille posti letto in più delle terapie ordinarie, ora il Piemonte è di nuovo di fronte al rischio di un possibile passaggio in zona arancione dal prossimo lunedì. Come ha sottolineato il presidente Alberto Cirio oggi in conferenza stampa, infatti, l’occupazione dei posti letto di terapia non intensiva nella nostra regione si è attestata sulla soglia limite del 30%.

Se questa percentuale sarà superata anche il Piemonte entrerà in zona arancione. “Tutto dipenderà dall’ultimo saldo tra pazienti ospedalizzati e pazienti dimessi che potrà così darci il numero definitivo” ha rimarcato il Governatore.