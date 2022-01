A Casale Monferrato le riprese del film Animale/Umano di Alessandro Pugno

CASALE MONFERRATO – Sarà la città di Casale Monferrato a ospitare l’inizio delle riprese italiane del film di Alessandro Pugno dal titolo Animale/Umano, prodotto dalla società di produzione torinese Redibis Film. Dopo la prime parte di riprese avvenute in Spagna a novembre, la produzione ha scelto di ambientare nell’alessandrino alcune scene in esterna che coinvolgeranno viale XXV Marzo e saranno realizzate a bordo di un bus che mostrerà i paesaggi del casalese.

Il Comune di Casale Monferrato è stato coinvolto già alcune settimane fa grazie alla rete regionale di Film Commission Torino Piemonte e, in virtù del protocollo d’intesa siglato con la Fondazione, ha avuto un ruolo centrale nel progetto, in primis agevolando le necessità logistiche e organizzative della troupe. Allo stesso modo anche l’azienda di trasporto locale STAT ha parte attiva nelle riprese e metterà a disposizione il bus di scena: nella finzione, infatti, la classe del piccolo protagonista – il giovanissimo Ian Caffo originario di Bussoleno – partirà da Casale, dove il film è ambientato, per una gita scolastica in Spagna.

“A un anno dalla sottoscrizione dell’importante protocollo d’intesa siglato con Film Commission Torino Piemonte domani alcuni significativi scorci di Casale Monferrato saranno protagonisti di una produzione cinematografica internazionale. Le bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche della nostra città e del territorio del Gran Monferrato saranno così al centro di un qualificato progetto di valorizzazione e promozione, che proseguirà ancora nei prossimi anni“, ha spiegato il sindaco Federico Riboldi. Animale/Umano è il primo lungometraggio di finzione di Alessandro Pugno, originario di Casale Monferrato, che mette al centro della vicenda la storia parallela di Matteo, bimbo italiano che sogna di diventare torero e Fandango, un giovane vitellino che nasce in Andalusia.