PIEMONTE – “Nel caso in cui dovesse servire il Piemonte è pronto ad accogliere nei propri ospedali i pazienti positivi al Covid-19 della Valle d’Aosta ricoverati in terapia intensiva“. Lo ha rivelato Alberto Cirio ai margini della conferenza stampa sulle vaccinazioni e l’andamento della pandemia sul territorio piemontese. Secondo il Governatore si tratta di “dare una mano a una regione amica che, in caso di un ulteriore aumento di contagi, potrebbe dire addio alla stagione sciistica“. Questo perché “per la Valle d’Aosta bastano altri due ricoveri per far scattare restrizioni maggiori. E chiudere gli impianti sciistici in quella zona vorrebbe dire una mazzata per l’intero settore“. Cirio ha già comunicato la sua intenzione e la disponibilità del Piemonte al Governatore della Valle d’Aosta ma anche al ministro della Salute Roberto Speranza. “In Piemonte la situazione dei contagi sta scendendo, così come è in calo la curva dei ricoveri. Questo ci permette di poter dare una mano“.