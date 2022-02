Anche in Piemonte arriverà la pillola anti covid Paxlovid: cos’è e come funziona

PIEMONTE – L’assessore alla Salute Luigi Icardi ha annunciato che dalla prossima settimana arriveranno in Piemonte 861 confezione della pillola anti covid Paxlovid, prodotta da Pfizer. In Italia è prevista la fornitura di circa 600 mila trattamenti in tutto il 2022.

L’Ema ha raccomandato l’uso di questo farmaco solo per gli adulti che non hanno bisogno di ossigeno supplementare e che corrono il rischio di contrarre una malattia grave. Paxlovid contiene due principi attivi che riducono la capacità del virus di moltiplicarsi nell’organismo.

Studi clinici hanno dimostrato che la pillola può essere efficace anche contro la variante Omicron. Ema ha certificato la sicurezza del farmaco, rilevando solo “effetti collaterali generalmente lievi”. Si è dimostrato che il trattamento con Paxlovid ha ridotto i ricoveri o i decessi nelle persone più a rischio di malattia grave.